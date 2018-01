publié le 11/01/2018 à 10:56

Le projet de loi "immigration et asile" voulu par le gouvernement, ulcère les associations. Alors que le Premier ministre Édouard Philippe rencontre jeudi 11 janvier les associations et les ONG, plusieurs d'entre elles ont annoncé la veille qu'elles vont contester devant le Conseil d'État une circulaire très controversée sur le recensement des migrants.



Au programme des discussions entre les deux parties : la réduction du temps d'instruction des demandes d'asile, ou encore la prolongation des délais de rétention pour les migrants déboutés de leur première demande. Si elles ne font pas d'illusion, les associations espèrent que le gouvernement fasse machine arrière sur ce projet de loi.

Un souhait pour Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme, pour qui ce recul permettrait d'"être en conformité avec les discours du candidat Macron et du président Macron". "D'un discours humaniste, qui consistait à dire que l'on a une responsabilité d'accueillir ces personnes, on a vu que la réalité était de ne pas en accueillir autant", regrette Malik Salemkour.

Une opinion que conteste Aurore Bergé. "Le discours n'a pas changé", assure la porte-parole du groupe REM à l’Assemblée nationale et chargée de soutenir le projet immigration. "Pour que le discours soit mis en œuvre, il faut se doter de règles qui permettent que cela soit possible", note-t-elle.



"Si on veut être à la hauteur du rendez-vous (...) il faut trouver un point d'équilibre. C'est ce qui sera dans ce projet de loi, à savoir un accueil clair et une intégration meilleure des réfugiés politiques et une fermeté sur la question des migrations économiques", souligne Aurore Bergé.