Quatre squelettes retrouvés dans l’Yonne lors de travaux

publié le 09/06/2017 à 02:20

Quatre squelettes humains ont été découverts dans l'Yonne ce mercredi 7 juin, lors de travaux de terrassement pour la construction d'un parking à Gurgy. "Aucun lien" n’a pu être établi à ce jour avec des affaires connues, comme celle du tueur en série Émile Louis, a précisé le parquet d'Auxerre. Le journal Le Parisien avait fait état de la macabre découverte un peu plus tôt, faisant un lien avec l'affaire des "disparues de l'Yonne" et Émile Louis, dont les corps de trois victimes n’ont jamais été retrouvés.



"Il faut raison garder", a réagi la procureure de la République d'Auxerre, Sophie Macquart-Moulin, décrivant "des ossements qui pourraient être très très anciens" et "bien alignés: il peut s'agir d'un ancien cimetière". L'analyse des ossements a été confiée à l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale), qui procédera à leur datation. Les résultats ne sont pas attendus avant la semaine prochaine.

Trois squelettes de jeunes adultes

Il s’agit cependant de trois squelettes de jeunes adultes, dont les sexes sont indéterminés. Pour Pierre Monnoir, le président de l'association des disparues de l'Yonne, cette découverte pourtant suscite de l'espoir : "il y a des familles qui sont toujours en souffrance, dès que nous avons des alertes retrouvés sur le départements nous sommes toujours vigilants."

Interpellé en 2000, Émile Louis avait avoué avoir tué sept jeunes handicapées de la DDASS, entre 1977 et 1979, avant de se rétracter. Condamné à la prison à perpétuité en 2004, puis une nouvelle fois en appel en 2006, il est mort en octobre 2013 à Nancy à l'âge de 79 ans.