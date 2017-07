Quand le juge Lambert évoquait sa "solitude totale" en 1987 sur RTL

publié le 12/07/2017 à 09:24

Il était surnommé "le petit juge" par sa taille et son jeune âge lorsqu'il s'est retrouvé en charge de l'affaire Grégory, en octobre 1984. Jean-Michel Lambert a été retrouvé mort, mardi soir, à son domicile au Mans, probablement un suicide. Il avait 65 ans. Les Vosges, c'était son premier poste en tant que juge d'instruction. Le magistrat était convaincu alors de l'innocence de Bernard Laroche et pensait Christine Villemin, la mère de Grégory, coupable. Sa connivence avec les journalistes lui avait été reprochée.



En 1986, il est dessaisi de l'affaire. En 1987, le juge Lambert raconte dans un livre qu'il a pleuré pendant l'enquête et s'en explique alors sur RTL. "C'est le poids de la solitude, la solitude totale, le gouffre de la solitude. Ces jours-là j'étais vraiment tout seul, tout seul, tout seul", confiait-il, en expliquant que la célébrité lui a pesé pendant cette affaire.

La presse, elle, "ne facilitait pas les choses" pendant l'instruction. "À chaque fois que j'avais un acte de prévu dans cette affaire, tous les journalistes battaient le pied de grue devant le palais de Justice", se plaignait-il à RTL. Et à la question de savoir s'il s'est déjà dit qu'il s'était trompé ou pas il répond : "Ce n'est pas en ces termes-là que je pense au dossier". En 2014, il avait écrit un autre livre intitulé De combien d'injustices suis-je coupable ?.