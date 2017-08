publié le 07/08/2017 à 15:54

Pour l'heure, ce drame reste une énigme pour les gendarmes d'Eure-et-Loir. Jeudi 3 août, deux hommes ont été retrouvés morts dans le jardin d'une maison, à Authon-du-Perche, selon des informations rapportées par l'Écho Républicain. Aucune trace d'agression n'a été constatée par les enquêteurs.



Âgés de 38 et 69 ans, les deux hommes habitaient la commune d'Authon-du-Perche. Jeudi 3 août, ils s'étaient retrouvés pour partager un dîner dans le jardin de l'un d'entre eux. C'est une voisine qui a découvert leurs deux corps inertes, vendredi 4 août. "Vers midi, je me suis vraiment inquiétée. Je me suis approchée et j’ai crié. Je n’ai pas eu de réponses et ils n’ont pas sursauté. (...) J’ai réalisé qu’ils étaient morts", explique-t-elle au quotidien local. L'un était assis sur une chaise de jardin tandis que l'autre gisait au sol.

"Les deux hommes semblent décédés simultanément"

Dépêchés sur place, les gendarmes ont constaté la mort des deux Authonnais. Pour l'instant, impossible de savoir ce qui a causé leur décès. "Les deux hommes semblent décédés simultanément", a expliqué Rémi Coutin, procureur de la République de Chartres et cité par la République du Centre.

Suicide collectif, intoxication de produits mortels, empoisonnement, ... Aucune piste n'est écartée par les policiers en charge de l'enquête. Ces derniers se penchent également sur l'éventualité que l'un des deux hommes soit mort après avoir vu son ami décéder. Dans ce cas, l'émotion ressentie aurait été tellement forte qu'elle aurait entraîné sa propre mort. L'autopsie des deux corps ainsi que l'analyse des restes du repas partagé par les deux victimes devrait permettre aux enquêteurs d'éclaircir ce double décès.