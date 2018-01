publié le 28/01/2018 à 07:36

Une énorme cavité vient d'être découverte dans la plus grande pyramide du Caire, la pyramide de Khéops. Il s'agit d'un immense espace de plus de 30 mètres de long. Cette découverte ouvre un nouveau mystère autour de la dernière des 7 Merveilles du Monde. Pour trouver cette cavité, les équipes de ScanPyramids, à l'origine de la découverte, ont utilisé "des techniques non destructives" pour permettre de voir à travers la matière "comme les rayons X chez le docteur", explique Medhi Tayoubi, co-directeur du projet ScanPyramids.



Des muons, "particules qui arrivent de l'espace", ont permis de faire l'imagerie interne de la pyramide. Mais avant cela, il a fallu mettre en place le projet . C'était "il y a un peu plus de 4 ans", explique Medhi Tayoubi.

En mars 2016, des myographies "venant de la chambre de la reine", au centre de Khéops, révèlent une pièce inconnue. "On s'attendait à voir la chambre du roi - connue -, on s'attendait à voir la grande galerie qui est aussi connue, et on a vu en fait une grande ligne se dessiner parallèle à la grande galerie et on s'est dit 'on tient quelque chose de fabuleux'", raconte Medhi Tayoubi. Une pièce aussi volumineuse qu'un Airbus A320.