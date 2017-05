Procès Heaulme : au lendemain du verdict

publié le 19/05/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel



Mercredi 18 mai 2017, Francis Heaulme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le double meurtre de Cyril et d'Alexandre, commis le 28 septembre 1986 à Montigny-lès-Metz.

Dès le lendemain, son avocate, Me Lilliane Glock, a annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision. Plus de 30 ans après les faits, on se dirige donc vers un 6ème procès dans cette affaire, au grand désespoir de la famille des victimes



Nous allons revenir sur l'ensemble du procès et de ses enjeux avec les journalistes qui ont suivi les audiences et les acteurs les plus proches du dossier.

Nos invités

Stéphane Durand Souffland, chroniqueur judiciaire au Figaro, Cindy Hubert, journaliste au service Police Justice d'RTL, Jean-François Abgrall, enquêteur privé.



