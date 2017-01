Dans le cadre de la réforme de la Santé pour lutter contre le Sida, un projet de décret prévoit de permettre à certains détenus de disposer d'une seringue dans leur cellule.

> Prison : les seringues bientôt autorisées pour lutter contre le Sida ? Crédit Image : AFP / MEHDI FEDOUACH Crédit Média : Elisabeth Fleury

par Elisabeth Fleury , Philippe Peyre publié le 06/01/2017 à 08:13

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une disposition de la réforme de la Santé qui suscite la colère des surveillants pénitentiaires. Votée il y a un an, elle prévoit de permettre, sous certaines conditions, aux détenus toxicomanes de disposer d'une seringue. Un moyen de lutter contre le sida qui se heurte à l'impératif de sécurité des personnels pénitentiaires.



Ce projet de décret part d'un constat : les prisons ne sont pas étanches, les drogues dures y circulent et les toxicomanes, particulièrement nombreux en détention, se shootent avec des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes et des seringues de fortune. Les risques pour leur santé sont donc accrus. Pour tenter de les limiter, Santé et Justice se sont mis d'accord : en détention comme ailleurs, les détenus doivent pouvoir se droguer en limitant les risques, c'est-à-dire avec des seringues propres, des stupéfiants répertoriés et sous la surveillance de médecins.



Mais une disposition fait bondir les organisations syndicales : l'article 26 du projet de décret instaure la possibilité pour certains détenus, dans certaines conditions, d'utiliser les seringues fournies en détention dans leur propre cellule. "Une menace de plus", estiment les surveillants, car ces seringues peuvent constituer des armes redoutables. Il n'est pour eux pas question que les seringues soient utilisées sans contrôle. Mercredi 4 janvier, une rencontre avec l'administration pénitentiaire a tourné court. Les discussions vont reprendre à partir du 9 janvier et elles promettent d'être houleuses.