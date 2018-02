publié le 01/02/2018 à 09:51

Le trafic de stupéfiants est bien sûr une activité illégale en France : pas de factures, pas d'impôt. Et pourtant c'est une activité économique. C'est un commerce, qui utilise d'ailleurs l'argent. Il doit donc être additionné aux autres activités des Français dans le calcul du produit intérieur brut.



Le PIB n'est jamais que la photographie d'un an d'économie française. L'Insee se conforme en fait aux directives européennes qui visent à harmoniser les calculs de PIB sur le continent.



Pourquoi faut-il harmoniser cela ? D'abord pour faire des comparaisons plus justes d'un pays à l'autre. Il y a donc un enjeu d'information. Ensuite parce que le PIB sert de base au calcul de la contribution financière que les pays font à l'Europe.

Les Pays-Bas, qui intègrent depuis longtemps la prostitution et la vente de stupéfiants dans le leur. Ils militent pour que tous les voisins fassent de même, pour ne pas être pénalisés et payer plus qu'il ne le devraient.

La hausse attendue est marginale

Cela ne va pas changer beaucoup le PIB français. On estime que les activités illégales comptent pour 1% de l'économie au total. Pour la drogue seule, c'est moins. On va donc rajouter seulement quelques milliards au PIB français sur un total de 2.200 (c'est le poids annuel de l'économie française).



Cela veut quand même dire que plus on consomme de drogue, plus la croissance sera forte. C'est un peu absurde. On est, en effet, habitués à voir la croissance du PIB comme un facteur positif, alors qu'il ne témoigne que de l'activité, qu'elle soit bonne ou mauvaise.



Il y a d'autres exemples. Si vous faites Paris-Nice en voiture et que tout se passe bien, vous n'allez contribuer au PIB que de façon marginale, avec le prix de votre repas, de votre essence et du péage d'autoroute. Autant de dépenses qui vont être enregistrées par l'Insee et comptabilisées, puisque c'est de l'activité économique. Mais si vous avez un accident ce sera bien meilleur pour le PIB, puisqu'il faudra compter le prix des réparations de votre voiture.

Distorsions

L'autre limite du PIB est qu'il ne prend en compte principalement que les transactions monétaires, ce qui donne lieu à des distorsions. Si vous repassez votre chemise chez vous, ce n'est pas comptabilisé. En revanche, si vous faites appel à une femme de ménage dûment rétribuée, ce sera compté dans le PIB, alors qu'elle effectuera exactement la même tâche que vous.



C'est ce phénomène qui explique aussi la forte croissance des pays émergents, comme la Chine. Au départ, une bonne partie de l'économie est informelle, non monétisée, constituée d'autoconsommation, c'est-à-dire de consommation de ses propres produits. Et avec le développement, l'économie se marchandise, c'est-à-dire qu'elle utilise l'argent et les circuits économiques, ce qui fait grimper la croissance apparente.



Le bon vieux PIB, un indicateur complètement faux ? Je n'irai pas jusque-là. Mais il est imparfait, il ne donne qu'une vue partielle de la réalité. En fait, il ne témoigne que de façon très indirecte du niveau de vie, et demande à être complété par d'autres indicateurs.