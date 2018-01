publié le 30/01/2018 à 10:15

La croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,9% en France l'année dernière, a annoncé mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Elle est beaucoup plus haute que l'année dernière, et à son plus haut niveau depuis six ans.



C'est une croissance honorable, grâce à un quatrième trimestre (+0,6%). Si on veut mettre ça en note, cela fait du 12 sur 20. C'est assez bien. Ce n'est pas la consommation qui porte l'économie française, mais plutôt l'investissement des entreprises. La surprise vient des exportations, qui finalement tirent notre appareil productif.

Comment expliquer cela ? La reprise s'est un peu intensifiée sur le plan mondial, contrairement à ce qu'on prévoyait il y a six mois. C'est le résultat des politiques de stimulation menées en Europe et ailleurs.

Les économistes surpris à chaque inflexion

Vous savez, les économistes se trompent toujours dans les phases de retournement, à la hausse comme à la baisse. On sous-estime toujours et les crises, et les reprises. Car on prolonge les courbes. Du coup, on est surpris à chaque inflexion.



La correction s'amplifie au cours des années. C'est assez long pour obtenir le PIB exact : il faut plusieurs années, le temps de collecter les informations.



Il y a fort à parier que l'année 2018 sera réévaluée un jour, et que la croissance aura finalement été plus forte que les chiffres annoncés aujourd'hui.