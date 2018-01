publié le 04/01/2018 à 11:28

La vie des ostréiculteurs va peut-être changer grâce à une prouesse technologique. Les huîtres, plat star de Noël et du jour de l'An, suscitent également un très grand intérêt de la part des voleurs en tous genres. Rien qu'en Charente-Maritime, environ 10 tonnes disparaissent sur les 10.000 tonnes produites par les ostréiculteurs. Ils embauchent donc des vigiles, organisent des patrouilles de surveillance, installent des caméras dans les parcs à huîtres. Dans le bassin d'Arcachon, la gendarmerie s'est même équipée de drones.



Mais tout cela sera bientôt du passé grâce à l'huître connectée. Désormais, dans les huîtres il y aura des perles, mais aussi des puces électroniques, raconte Le Figaro. Une start-up vendéenne a inventé un mouchard installé dans une fausse huître, qui prend place au milieu des autres dans les poches, en mer.

Ensuite, chacun de ses mouvements est inscrit dans une boîte noire et toutes ces informations sont déchiffrables en quelques secondes. L'huître est géolocalisée avec une précision de trois mètres. L'entreprise produit 2.000 huîtres connectées par jour. Ce dispositif est coûteux : 4.800€ par an pour deux douzaines et demie d'huîtres intelligentes.

Mais au final c'est moins cher qu'un gardien privé. Grâce à ce nouveau moyen techniquement fiable, les ostréiculteurs pourront s'assurer contre le vol et ne plus perdre 8 à 10% de leur production annuelle en une nuit.

Najat Vallaud-Belkacem dit non

Elle était l'une des perles du quinquennat de François Hollande. Najat Vallaud-Belkacem s'exprime pour la première fois dans la presse ce jeudi 4 janvier. Dans une interview accordée à l'Obs, l'ancienne ministre de l'Éducation, annonce qu'elle ne briguera pas la tête du PS lors du prochain Congrès. "L'avenir de la gauche dépasse de très loin l'appareil socialiste", estime-t-elle.



Najat Vallaud-Belkacem explique son silence depuis sa défaite aux législatives : "J'avais besoin de prendre du recul". "C'est aussi une forme de respect à l'égard de ce que les électeurs nous ont dit à la présidentielle. Nous avons été désavoués. La réflexion se fait plus dans le silence que dans le bavardage."



La nouvelle vie de Najat Vallaud-Belkacem n'est donc pas dans la politique, mais dans l'édition notamment, puisqu'elle va diriger une collection d'essais chez Fayard. "Il faut renouveler les savoirs", explique-t-elle. Et d'ajouter : "Je ne veux pas d'une vie réduite à la politique".

En Chine, les hommes à l'école de la drague

Comment trouver la perle rare ? En Chine, les garçons cherchent en vain à rencontrer l'âme sœur. Il faut dire qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les femmes, conséquence de la politique de l'enfant unique qui a entraîné des avortements sélectifs pour privilégier les naissances de garçons.



Le Figaro cite un chiffre impressionnant : en 2020, plus de 10 millions d'hommes ne pourront jamais fonder un foyer ! Or, "un Chinois qui n'est pas marié n'est pas considéré comme un vrai homme", explique une sexologue. Résultat : les hommes sont prêts à tout, y compris à prendre des cours du soir de séduction.



Exercice pratique pour Xiao Feng, un consultant de 27 ans, dans un centre commercial. Appuyé sur une balustrade, il repère des cibles potentielles dans les escalators. Une femme lui plaît. Il la suit dans une allée, la dépasse, l'aborde avec un grand sourire en la regardant dans les yeux. "Bonjour j'aimerais faire votre connaissance."



Ils bavardent quelques instants avant d'échanger leur QR Code. Xiao Feng est tout content, sauf que la dame vend des abonnements pour des clubs de gym. Elle cherche peut-être tout simplement des nouveaux clients !



Notre célibataire a suivi 24 heures de cours théoriques, moyennant 1.500 euros. Le créateur de ces stages de séduction revendique 10.000 élèves et quelques photos de mariage qu'il conserve dans son téléphone.



Pour éviter trop de frustration masculine qui pourrait entraîner des comportements déviants, le Parti communiste chinois joue même les marieurs. Il a par exemple organisé un speed dating dans une province du sud-est l'année dernière.



Le professeur d'amour explique à ses élèves, pour les motiver, que les hommes s'y prennent tellement mal en général, que ceux qui connaissent les codes arriveront à leurs fins puisque la concurrence est très faible !

Les secrets du chef Pasteau

Pour terminer, on vous fait découvrir ce jeudi 4 janvier une facette de l'une des nouvelles perles de RTL : le chef François Pasteau. Le chef du restaurant l'Epi Dupin que vous entendez tous les matins sur RTL à 5h50 avec Julien Sellier et Marina Giraudeau. Vous le retrouvez pour ses délicieuses recettes, soit en direct de Rungis, soit en direct de ses cuisines.



Le quotidien l'Humanité nous révèle l'un de ses secrets : la fabrication de son pain. François Pasteau se fournit chez l'un des deux derniers meuniers d’Île-de-France qui broie ses farines à la meule de pierre. Olivier Deseine des Moulins de Brasseuil. Deux pierres de 1.300 kilos chacune qui écrasent le blé, l'épeautre ou le seigle.



François Pasteau, qui aurait aimé être boulanger, admire ce travail et tous les jours il fabrique ses petites flûtes à quatre épis avec cette farine artisanale. La pâte repose à l'ancienne sous un torchon humide, lève la nuit, dans les sous-sols du chaud du restaurant, pendant qu'il est sur RTL. Le pain cuit sur place est servi tout chaud. On comprend d'où l'Epi Dupin tire son nom.