Pollution à l'ozone : "On a les moyens d'agir" déclare Charlotte Lepitre

publié le 20/06/2017 à 23:09

De nombreuses associations demandent des mesures de prévention contre la pollution, alors que Paris connaît plusieurs jours de canicule. Pour la coordinatrice du réseau santé environnement pour l'association France Nature Environnement, Charlotte Lepitre, canicule rime avec pollution. "Malheureusement, c'est souvent le cas", déclare-t-elle. Contrairement à la dernière fois, les spécialistes évoquent un pic de pollution à l'ozone et non à la particule fine. "Ce sont des polluants différents qui varient en fonction des émissions, mais lorsqu’on a un temps clair avec un super soleil et des températures très fortes, c'est l'ozone qui monte en premier", explique Charlotte Lepitre.



L'association appelle à plus de préventions, car les chaînes météo avaient prévu cet épisode de grosse chaleur la semaine dernière. "C'était tout à fait possible pour toutes les villes concernées, de prendre des mesures de prévention afin de limiter ces pics de pollution et l'impact auprès du citoyen. On a les moyens d'agir", interpelle la jeune femme. La mairie de Paris a demandé au préfet de police de prendre des mesures. Le contournement de la région Île-de-France et la réduction de la vitesse ont été adopté sur les axes les plus rapides. Mais l'association appelle à lacirculation alternée et de prendre de nouvelles mesures toute l'année.