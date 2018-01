PMA : une association milite pour lever l'anonymat des dons de sperme

et La rédaction numérique de RTL

18/01/2018

Les États généraux de la bioéthique s'ouvrent ce jeudi 18 janvier. Quatre mois de débats sont prévus, en prélude à la présentation par le gouvernement d'une révision de la loi de bioéthique qui date de 2011. Parmi les sujets abordés, l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules ou en couple. Une association milite pour que les enfants nés de donneur anonyme puissent connaître leur géniteur.



"Ce serait un anonymat à durée déterminé, précise Audrey Kermalvezen, avocate et membre du collectif PMA (Procréation médicalement anonyme), invitée de RTL. Un enfant pourrait demander à sa majorité, s'il en éprouve le besoin, de connaître l'identité de son géniteur." Mais la PMA ne semble pas au menu des tables rondes des États généraux. "Pour le moment, le sujet ne figure dans aucun programme de débats dans les espaces régionaux de réflexion éthique. On avait des rendez-vous à Matignon qui ont été déprogrammés", regrette Audrey Kermalvezen.

L'avocate, née d'une insémination artificielle, comme son mari Arthur, qui a récemment retrouvé son géniteur, explique que les enfants nés de PMA ne sont "pas à la recherche d'un père, ce n'est pas une recherche affective". "On a un père, une mère et un géniteur. On souhaite simplement connaître tous les éléments de notre histoire, voir le visage de la personne qui nous a permis de naître. Cela permet d'humaniser ce mode de procréation", insiste Audrey Kermalvezen.