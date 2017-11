Plan grand froid : "un déni de réalité", dénonce Florent Guéguen

publié le 01/12/2017 à 02:30

Le froid et la situation des sans-abris : chaque année, c'est malheureusement la même problématique. Pour la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le plan grand froid permet de débloquer des places d'hébergement. Un plan qui fonctionne, et donc aucune modification n'est prévue. "C'est une sorte de déni de réalité. Parce que la situation, elle est dramatique sur le territoire et notamment dans les grandes villes", déplore Florent Guéguen est directeur général de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) depuis octobre 2012.



Une problématique urgente, particulièrement dans les grandes villes donc, comme Paris ou Lyon, "où la situation est extrêmement tendue", détaille-t-il. "Il y a environ, chaque soir, 80% des familles qui appellent le 115 - le numéro d'appel d'urgence des sans-abris - et qui n'obtiennent pas de solution d'hébergement. Cela veut dire plusieurs centaines de personnes, avec enfants, qui sont à la rue", s'insurge Florent Guéguen.



Des centres trop rares, ou inadaptés à l'accueil convenable des sans-abris, voilà ce que déplorent les associations. "C'est une situation catastrophique" et qui se dégrade encore cette année, pour Florent Guéguen, qui dénonce le manque de "mobilisation gouvernementale" et qui demande aux autorités de fournir les moyens nécessaires aux associations.