"Penelope", le livre-enquête sur Penelope Fillon

"J'ai été extrêmement intriguée par la différence entre cette personne discrète qu'on avait à peine aperçue quand son mari était Premier ministre et l'ampleur de ce scandale. Et j'ai eu envie de savoir", relate Sylvie Bommel. La journaliste s'est interrogée sur la position de Penelope Fillon dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs. "Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle ne savait pas ?", s'est elle interrogée. Sylvie Bommel a enquêté dans la Sarthe, à Paris ainsi qu'au Royaume-Uni, pays de naissance de l'épouse de François Fillon. Cette dernière a décliné toutes les demandes de rencontres de la journaliste. "Je n'ai absolument pas eu de réponse", assure Sylvie Bommel.



Penelope Fillon est née au pays de Galles et rencontre François Fillon en 1976 lorsqu'elle alors qu'elle suit des études de français. Ils se marient en 1980 et Penelope Fillon est alors embauchée au sein d'une maison d'édition dirigée par des amis d'amis. François Fillon lui, est élu député en 1981. En avril 1986, elle touche son premier salaire d'attachée parlementaire pour son mari. Elle est alors mère de trois enfants. La journaliste s'est aussi interrogée sur la véritable personnalité de Penelope Fillon. Principale question : "comment peut-on être à la fois la personne si discrète et intègre, tout en acceptant d'être si bien payé pour des taches peu qualifiées ?"

Slvie Bommel affirme être persuadée que Penelope Fillon savait tout. "J'ai plusieurs témoignages qui me prouvent qu'elle avait connaissance des salaires", déclare-t-elle. La journaliste a également insisté sur le fait que Penelope Fillon est toujours restée auprès de son mari. "Aujourd'hui, je pense qu'elle peut lui dire qu'elle est là contrairement à beaucoup d'autres", conclut Sylvie Bommel.