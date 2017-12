publié le 13/12/2017 à 17:31

Elle a 29 ans, lui en a 38. Ils se sont rencontrés il y a dix mois, jour pour jour, et ont décidé de se marier. Leur union a été officialisée vendredi 8 décembre à Biarritz, face à la mer. "C'était le plus beau jour de (leur) vie", confessent-ils tous les deux.



Il faut dire que leur histoire est bouleversante. Lors de leur rencontre, Sophie est atteinte d'un cancer du sein. Malgré cela, Aurélien est resté à ses côtés. "La force de Sophie était tellement présente. Nous étions tombés amoureux et il n'y avait pas de raison que cela me fasse peur. En plus, on pensait à la rémission, on ne pensait plus à la maladie quand on s'est rencontré", explique-t-il au micro de RTL.

Mais la maladie évolue peu à peu jusqu'à devenir incurable. Il y a trois semaines, les médecins annoncent que le foie et les poumons sont également touchés et qu'il n'y a plus rien à faire. "Cela a été un choc terrible", glisse-t-elle. Aurélien poursuit : "Pour moi aussi cela a été un choc brutal. On avait toujours l'espoir de guérison, les chimios s'étaient multipliées jusqu'à ce rendez-vous avec le médecin des soins palliatifs qui nous a expliqué la suite, puis la fin".

Une cagnotte pour financer le mariage

C'est là, après ce rendez-vous, que le couple a décidé de réaliser son rêve. "Je me suis réveillé un matin et je voyais un peu de remue-ménage puisqu'il y avait la famille qui était là. Les filles m'ont dit qu'elles allaient choisir et acheter la robe de mariage. C'est là où j'ai appris qu'on allait se marier", raconte Aurélien.



Il y avait beaucoup d'amour, de joie et aussi beaucoup d'incompréhension et de colère Aurélien Partager la citation





Une cagnotte est alors lancée sur Internet pour leur venir en aide et ainsi permettre à ce jeune couple de se dire "oui" malgré la maladie. "Je remercie mille fois les gens qui ont participé. J'aimerais tous les réunir pour les remercier un à un. C'est énorme ce qu'ils ont fait pour nous", explique Sophie qui pourtant n'a jamais pu "oublier" sa santé malgré la fête. "Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de joie et aussi beaucoup d'incompréhension et de colère pour comprendre ce qu'il nous arrivait. C'était un mélange d'émotions", enchaîne le marié.



Moins d'une semaine après le mariage, les conversations tournent dorénavant sur la mort. "On aborde des sujets qui sont très compliqués comme celui de l'enterrement. On s'y prépare petit à petit même si personne n'est préparé à cela", déplore-t-il assurant cependant profiter de "chaque instant, chaque seconde".