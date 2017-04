publié le 10/04/2017 à 13:41

"Je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir", a déclaré François Fillon lors de son meeting Porte de Versailles dimanche 9 avril 2017. Le candidat à l'élection présidentielle tente de convaincre encore les indécis de voter pour lui dans les urnes.



Faut-il aimer son candidat ? "Une élection présidentielle marque la rencontre entre un homme et un peuple, répond Pascal Praud. L'électeur a besoin d'estimer, de respecter, d'admirer son candidat. L'électeur n'élit pas un programme, il choisit un homme".



"Alors oui, vous avez besoin d'aimer celui pour qui vous voterez", scande le journaliste. Selon lui, ce qu'a dit François Fillon à ses électeurs est "incroyable". "C'est quasiment une confession, voire un suicide. Fillon concède qu'il n'est pas, ou plus, aimable", analyse Pascal Praud. Pour lui, "il demande l'impossible : soit vous aimez et vous restez, soit vous n'aimez plus, et vous partez".