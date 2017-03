Le mariage n'est plus une "institution fondatrice", selon un sociologue

publié le 13/03/2017 à 23:00

De moins en moins de couples français passent devant l'autel pour sceller leur amour. Résultat : seuls 236.300 mariages ont été célébrés en 2015, contre plus de 400.000 dans les années 1970. "On vit à côté des règles institutionnelles", analyse le sociologue Jean Viard au micro de RTL pour qui ce n'est pas le signe "que l'on s'aime moins" ou "que l'on vit moins en couple". Et de citer un chiffre révélateur : 65 % des bébés premiers-nés qui naissent hors mariage, contre 6 % en 1968. "Nous menons nos vies dans nos sphères privées et on n'a pas envie de l'institution", explique-t-il.



Certains couples le disent clairement : l'enfant est engagement plus fort que le mariage. "L'enfant c'est pour toute la vie alors que le mariage, on sait que c'est éphémère", abonde le sociologue , pour qui le mariage "n'est plus du tout l'institution fondatrice de la société". Un changement dû notamment à l'allongement de l'espérance de vie, qui rend quasiment impossible de ne vivre qu'une histoire d'amour.