publié le 06/06/2017 à 11:24

Au beau milieu du Bois de Boulogne, un corps sans vie a été découvert lundi 5 juin. C'est un promeneur, en pleine balade lors du week-end prolongé de la Pentecôte, qui a donné l'alerte après avoir aperçu un cadavre dans les buissons, tout près de l'allée de Longchamp, une route qui traverse le bois du nord au sud. Dépêchés sur place, les policiers ont immédiatement établi un périmètre de sécurité pour passer la zone au peigne fin et prélever les premiers indices dans cette affaire d'assassinat présumé, révèle ainsi Le Parisien.



Selon les informations du quotidien, la victime aurait été retrouvée face contre terre et son corps présenterait des plaies dans le dos. Des traces de sang auraient également été identifiées sur un arbre tout près du cadavre. La victime serait une femme d'origine bulgare, âgée d'une cinquantaine d'années, en lien avec le milieu de la prostitution. Une piste suivie en raison des premiers éléments de l'enquête et de la tenue vestimentaire retrouvée sur le cadavre.

Le Bois de Boulogne est l'un des lieux de prostitution les plus fréquentés aux abords de Paris. D'après Le Parisien, la brigade criminelle de la police judiciaire est chargée de mener les investigations.