Paris : les voleurs braquent 673.000 euros… en bouteilles de Whisky

publié le 14/11/2017 à 20:15

La nuit du dimanche 12 novembre, deux voleurs ont pénétré dans la Maison du Whisky, un établissement de luxe dans le VIIIe arrondissement de Paris. Leur butin : 69 bouteilles du célèbre alcool écossais, pour une valeur estimée à 673.000 euros, révèle Le Parisien. L'une des bouteilles valait à elle seule, la somme de 195.000 euros.



Ce n'est que lundi matin que le gérant de la boutique s'est rendu compte du vol en ouvrant son magasin. Dans la foulée, il a porté plainte au commissariat du VIIIe arrondissement et le parquet de Paris a confié cette affaire de vol par effraction aux enquêteurs du 1er DPJ (District de police judiciaire).

Selon les premiers éléments de l'enquête et notamment les vidéos des caméras de vidéosurveillance, les deux voleurs seraient entrés en forçant la grille et la porte d'entrée. Ensuite, ils se seraient dirigés vers l'armoire vitrée renfermant les crus les plus coûteux avant de repartir avec les précieuses bouteilles dissimulées dans des sacs de sport.