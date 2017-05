publié le 25/05/2017 à 22:18

Le trafic a été très fortement perturbé dans la matinée du 25 mai dans la Gare du Nord à Paris, alors que de nombreux voyageurs s'apprêtaient à quitter la capitale à l’occasion du pont de l’Ascension. Tout est parti d’un problème électrique sur le RER D à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), qui a contraint la SNCF à une coupure générale de l’alimentation.



Tous les trains ont été mis à l’arrêt, y compris sur les lignes internationales du Thalys et de l’Eurostar. Si c’est incident technique a été résolu 40 minutes plus tard, rapporte L’Express, le trafic n’a pas pu reprendre. En cause, certains passagers qui étaient sortis des rames à l’arrêt pour descendre sur les voies. Pour des raisons de sécurité, la circulation des trains a donc été interrompue une seconde fois, cette fois-là pendant plus d’une heure. Le trafic n’est revenu à la normal qu’en fin de matinée.