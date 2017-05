Affaire Montigny-lès-Metz : "ce procès a été minable" pour Anaïs Dils

publié le 24/05/2017 à 20:35

Au terme d'une audience marathon dans un dossier qui le fut tout autant, le jury a jugé Francis Heaulme coupable d'avoir tué deux enfants sur un talus à Montigny-lès-Metz en 1986. Pendant près de 15 ans, Patrick Dils a cependant endossé la culpabilité terrible du meurtre de deux garçons de 8 ans, Alexandre et Cyril, avant d’être innocenté en 2002. “On a pas la preuve indéniable que c’est Francis Heaulme qui a tué les enfants”, regrette Anaïs Dils, la compagne de Francis, en l'absence d’aveux.



"On a eu à faire à une défense centrée sur Patrick, sur ces aveux, sur la désignation des pierres", s’indigne-t-elle, malgré le verdict. Elle dénonce un acharnement contre son compagnon alors "qu’il n’a pas été le seul à avouer dans cette affaire", dit-elle en citant Henri Leclaire.

"Ce procès a été minable : on a pas avancé, on a certainement reculé", lâche Anaïs Dils, "on était pas là pour faire le procès de Patrick mais celui de Francis Heaulme". Au terme d'un peu plus de six heures de délibéré, le jury a estimé Francis Heaulme coupable des meurtres de Cyril Beining et Alexandre Beckrich, 8 ans, retrouvés le crâne enfoncé à coups de pierres le 28 septembre 1986. Il s'agit des 10 et 11e meurtres pour lesquels l'homme de 58 ans est condamné. Son avocat menace cependant de faire appel dans l’affaire de Montigny-lès-Metz.