publié le 13/01/2018 à 09:52

Le nouveau système de verbalisation mis en place il y a seulement une dizaine de jours par la Mairie de Paris connaît déjà quelques ratés. Deux agents ont été contrôlés positifs au cannabis et l'un des deux n'avait même plus de permis valide. Le second a insulté la policière qui a fait le contrôle.



Selon le secrétaire régional du Syndicat policier Alliance, Yann Assioma, les nouveaux agents ont une posture à tenir : "C'est quand même des gens qui sont assermentés !" s'indigne-t-il. "On a vraiment l'impression que ces deux conducteurs n'ont pas pris pleinement conscience de la mission qui leur était confiée", poursuit Yann Assioma.



La police s'inquiète pour la suite du processus : "On s'interroge vraiment sur le recrutement de ces agents, le suivi et leur contrôle". La Mairie de Paris tente de calmer le jeu et a demandé aux entreprises qui emploient ces agents, de faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas.

Depuis le 1er janvier 2018, ce sont désormais des agents privés qui sont chargés de dresser des procès-verbaux. Les véhicules sillonnent ainsi les rues de Paris et scannent les plaques d'immatriculation de ceux qui n'ont pas payé leur stationnement.