publié le 06/03/2017 à 12:19

C'est un massacre qui a eu lieu dans la maison des disparus d'Orvault. Selon nos informations, l'ex beau-frère du père de famille a donné des détails sordides sur les circonstances du quadruple meurtre qu'il a avoué au cours de sa garde à vue.



Lors de son audition, démarrée dans la matinée de dimanche 5 mars, le suspect a confié avoir tué les parents Troadec (Pascal et Brigitte, 49 ans), la fille (Charlotte, 18 ans) et le fils (Sébastien, 21 ans) à l'intérieur du domicile. Il faisait le guet devant la maison, avant d'assassiner les victimes à l'aide d'un objet contondant. Les corps ont ensuite été démembrés, transportés dans un véhicule puis brûlés dans le Finistère. Les enquêteurs estiment qu'il est très peu probable de retrouver les corps.

La famille Troadec n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit du 16 au 17 février. La sœur de la mère de famille avait donné l'alerte une semaine plus tard, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles. Les premières constatations réalisées au domicile de la famille, dans un quartier résidentiel d'Orvault, au nord de Nantes, puis des analyses plus poussées, avaient permis de découvrir des traces de sang appartenant à trois de ses membres, à l'exception de la fille, en quantité importante et dans toute la maison.



L'enquête, qui mobilise une centaine d'enquêteurs, s'était accélérée il y a cinq jours, après la découverte d'effets personnels de la famille dans le Finistère, d'où étaient originaires les parents, et du véhicule du fils à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, à une soixantaine de kilomètres de leur domicile.