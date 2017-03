publié le 08/03/2017 à 12:24

Il faisait encore nuit ce mercredi matin, lorsque les enquêteurs et les forces de police se sont rassemblés pour débuter les investigations et retrouver les corps des quatre membres de la famille Troadec, assassinés dans la nuit du 16 au 17 février. Les fouilles ont lieu à Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère), la commune où se trouve la ferme du principal suspect de l’assassinat, Hubert Caouissin (46 ans). Ce dernier est arrivé sur place, vers 7h30, caché sous une couverture, afin de participer aux recherches. Il est accompagné par les juges d’instruction nantais en charge de l’affaire. Environ 200 CRS sont présents, ainsi qu’une vingtaine de personnes issues de la police judiciaire et un médecin légiste.



Surnommée la "ferme de l’horreur", la ferme du Stang est une zone de 30 hectares située sur les bords de l'Aulne maritime. La zone marécageuse est désormais au cœur de cette enquête hors-norme. C’est sur sa propriété qu’Hubert Caouissin aurait brûlé et enterré les morceaux des corps des quatre victimes, après les avoir tués et démembrés. Mis en examen à Nantes avec sa compagne depuis lundi 6 mars, l’ex beau-frère de Pascal Troadec a avoué être le meurtrier du couple Pascal et Brigitte Troadec ainsi que de leurs deux enfants Charlotte et Sébastien. Tous les quatre étaient disparus depuis plus de quinze jours. Sa compagne, Lydie Troadec, sœur de Pascal Troadec, a également été placée en garde à vue pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres.

Une querelle d'héritage à l'origine du meurtre

Si la chronologie du meurtre n’est pas encore complètement claire pour les enquêteurs, les motifs sont également flous. Selon Le Parisien, les deux familles ne se parlaient plus depuis plusieurs années à cause d’une querelle d’héritage. Hubert Caouissin et sa compagne seraient persuadés que Pascal Troadec avait hérité de son père d’une fortune constituée de lingots d’or. Une légende familiale selon les enquêteurs, qui a empoisonné les relations des deux familles.



Les enquêteurs veulent également savoir le rôle joué par la compagne d’Hubert Caouissin, Lydie Troadec. Quant aux corps des victimes, l’assassin présumé a déclaré les avoir incinérés dans la chaudière de l’habitation et avoir répandu les cendres dans la ferme. Des morceaux de corps auraient également été dispersés dans la forêt. Le jeu de piste macabre se poursuivra au moins jusqu’au jeudi 9 mars.