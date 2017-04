publié le 13/04/2017 à 16:59

C'est un récit glaçant. Hubert Caouissin, l'homme qui a avoué avoir tué les quatre membres de la famille Troadec à leur domicile près de Nantes, a raconté aux enquêteurs les détails de cette sanglante nuit du 16 février. Jaloux d'un trésor volé et de l'opulence ostentatoire de sa belle-famille, l'homme de 46 ans a agi de manière extrêmement méthodique.



Lors de son audition, dont le PV a été révélé par Le Télégramme de Brest, le souci du détail est présent. C'est surtout le cas lorsqu'il décrit son corps-à-corps avec son beau-frère jusqu'à l'entrée du garage, avec les enfants qui déboulent puis le pied-de-biche qui fend le crâne du jeune Sébastien. Il raconte aussi comment la mère Brigitte s'est réfugiée dans la salle de bains en tentant de bloquer l'arme à travers la porte.

Le souci du détail, c'est aussi la manière avec laquelle il s'est débarrassé des corps dans sa ferme de Pont-de-Buis (Finistère). On plonge encore plus dans l'horreur. Durant trois jours, il prend la peine de décapiter, démembrer puis découper les quatre corps. Il brûle ce qui peut l'être dans l'imposante chaudière à bois de la ferme. D'autres parties sont réduites en morceau et jetées dans les haies et ronciers de cette vaste propriété de 27 hectares. Avec la faune du secteur, les rapaces et les renards, il s'attend à ce que toutes ces traces disparaissent comme si rien ne s'était passé.



Sauf que l'enquête a été plus rapide que la nature. S'il ne restait presque plus rien des corps, mais de très nombreux fragments ont été retrouvés et les ADN des quatre victimes ont été identifiées. Reste à savoir maintenant comment ce technicien de la DCNS a appris à faire disparaître des corps aussi méthodiquement, ce qui ne colle pas avec sa version de l'effet de surprise et du coup de folie.