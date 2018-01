publié le 01/01/2018 à 15:10

Le passage à la nouvelle année donne lieu à des débordements tous les ans. L'entrée en 2018 n'échappe pas à la règle. Selon les médias régionaux, des voitures ont été brûlées un peu partout en France, à commencer par la région francilienne. Selon nos informations, 250 véhicules incendiés dans la région Île-de-France lors de la nuit du Nouvel An, sans préciser la source. 163 - dont une cinquantaine par propagation - pour la petite couronne parisienne uniquement et 87 - dont 20 par propagation - en grande couronne. Ces chiffres sont plus élevés que le bilan de l'an dernier.



La ville de Rennes a aussi été touchée par les incendies de voitures. D'après Ouest France, 5 ont été brûlées cette nuit. Le quotidien régional note tout de même que la nuit a été plus calme que celle de l'an dernier.

En Auvergne-Rhône-Alpes, une dizaine de véhicules ont été visés d'après Le Dauphiné, quand France Bleu Drôme-Ardèche en compte une quinzaine, à Valence et Romans-sur-Isère.

Dans l'Est, c'est la ville de Strasbourg qui enregistre le plus grand nombre de débordements avec 75 véhicules brûlés selon le syndicat de police Alliance, rapporte France Bleu Alsace selon qui une quinzaine de voitures auraient aussi été mises à feu à Mulhouse et 6 à Colmart.



La Voix du Nord déplore la dégradation de deux véhicules à Dunkerque, et 9 dans le Roubaisis pour Nord Éclair qui précise que c'est "plus de deux fois moins que l'an dernier".



Enfin, La Dépêche rapporte que plus de 40 voitures ont été incendiées à Toulouse cette nuit dans des cités dites sensibles, dont la zone du grand Mirail.