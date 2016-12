"Le risque zéro n'existe pas" explique Roland Ries, le maire de Strasbourg

INVITÉ RTL - Roland Ries, le maire PS de Strasbourg, est revenu sur le dispositif de sécurité mis en place pour la Saint Sylvestre.

J-1 avant de passer en 2017. Une soirée de la Saint Sylvestre qui est placée sous le signe de la sécurité. Dix jours après l'attentat du marché de Noel de Berlin. On en sait un peu plus sur le dispositif en France, 100.000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés demain soir, le 31 décembre dans toute la France pour votre sécurité dont 10.000 en région parisienne



À Strasbourg, en terme d'effectif, il est prévu qu'"une cinquantaine de policiers municipaux seront mobilisés en lien étroit avec la police nationale". Le maire ne cache pas avoir renforcé ces effectifs pour ce 31 décembre "on l'avait d'ailleurs fait pour le marché de Noël".



Cette année, Roland Ries a constaté une baisse de fréquentation sur le marché de Noël "on a constaté l'année dernière une érosion mais elle ne s'est pas aggravée cette année" et ajoute que "le risque zéro n’existe pas, il faut rester extrêmement vigilant".