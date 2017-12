Notre-Dame-des-Landes : un aéroport est-il vraiment nécessaire ?

publié le 13/12/2017 à 17:11

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Grivaux s'apprête à communiquer sur le rapport que les médiateurs ont remis ce mercredi 13 décembre au gouvernement. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a-t-il vraiment utile ? "Non" pour Françoise Verchère, co- présidente du Collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport (CEDPA).



Pour cette ancienne élue départementale, "cet aéroport est destructeur d'une zone particulière et très coûteux. Nous pensons que l'actuel suffit." Parmi les fuites du rapport des médiateurs qui ont été diffusées mardi 12 décembre, la rénovation de l'aéroport actuel est une option. Françoise Verchère y est donc très favorable.

"Cela fait des années que nous disions que la déclaration d'utilité publique avait été fondée sur le fait qu'il n'y avait pas d'alternatives à Notre-Dame-des-Landes. Nantes-Atlantique est une alternative réaliste."

Joël Guerriau "doute de la décision" du gouvernement

Or, le coût serait de 21 millions d'euros et l'aéroport serait fermé pendant 9 semaines. Pour Joël Guerriau, sénateur-maire UDI de Saint-Sébastien-sur-Loire en Loire-Atlantique, "on peut continuer à douter de la décision du gouvernement".



Pour lui, "ce qui est certain c'est qu'un aéroport est destiné à servir un besoin et ce besoin se mesure en nombre de passagers". "Tous les recours ont été épuisés", ajoute l'élu.