VIDÉO - La maman de Nicolas Sarkozy au calme sur Instagram

À 91 ans, Andrée Mallah Sarkozy maîtrise le vocabulaire contemporain comme personne.

Crédit : THOMAS SAMSON / AFP Andrée Sarkozy, mère de l'ancien président, en 2008

par Cécile De Sèze publié le 30/12/2016 à 16:26

"Voilà mes sauces, je kiffe au soleil !" Si vous pensez que c'est un footballeur ou un rappeur qui a prononcé cette phrase exceptionnelle, détrompez-vous. Misez plutôt sur une personnalité âgée, au point d'avoir vécu au moins une guerre mondiale, et mère d'une personnalité politique de haut rang, vous vous rapprocherez de la vérité.



Cette dame qui se prélasse au soleil sous son chapeau, carré en soi autour du cou, n'est autre que la mère de Nicolas Sarkozy, Andrée Mallah Sarkozy. C'est sa belle-fille, Carla Bruni-Sarkozy, qui a immortalisé le moment et l'a posté sur son compte Instagram, accompagné de ce commentaire : "Quand ta belle-mère s'éclate au Cap. 'Voilà mes soces (sic), je kiffe au soleil' #bellemaman Dadue rock&roll !!!".



La famille Sarkozy a pour habitude de passer ses vacances au Cap Nègre, qui aurait d'ailleurs subi des transformations majeures à la demande de la famille Bruni afin de passer des moments en toute tranquillité. Selon Le Canard enchaîné, l'ancienne première dame aurait demandé la construction d'une digue de 40 mètres de longueur et 12,5 mètres de largeur.