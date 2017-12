Nicolas Hulot devrait-il démissionner ?

publié le 22/12/2017 à 09:36

Les Etats généraux de l'alimentation se sont conclus hier par la présentation d'un projet de loi sur les relations commerciales par le Premier ministre, sur fond de questionnement sur la bonne volonté de la distribution, et en l'absence du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot.



"Ces états généraux ne sont pas vraiment achevés, c'est un processus qui doit durer", a indiqué Edouard Philippe en dévoilant le projet censé équilibrer les relations commerciales entre distributeurs, transformateurs et agriculteurs. Ces derniers espèrent qu'il mettra fin à la crise que traverse le secteur.



Première mesure très attendue par les agriculteurs, le gouvernement va imposer aux distributeurs un seuil de revente à perte de 10% sur les denrées alimentaires dans une loi qui sera votée d'ici à la fin du premier semestre 2018, a indiqué Edouard Philippe.



En clair, les supermarchés seront obligés de revendre au minimum un produit alimentaire au prix où ils l'ont acheté majoré de 10%, pour tenter de couvrir les frais de logistique et de transport auparavant assumés par les industriels et producteurs.



Les associations se sont inquiétées de l'absence de Nicolas Hulot, qui devait prononcer une allocution, se demandant si cela signifiait qu'il "retirait sa caution aux conclusions des Etats généraux" dont il avait lancé l'idée.



Le Premier ministre, qui devait rencontrer Nicolas Hulot hier soir, le verra finalement ce matin pour une "bilatérale classique", selon Matignon.

Le député de Paris LREM Gilles Legendre a affirmé sur RTL ne pas voir pourquoi Nicolas Hulot quitterait le gouvernement, après son absence remarquée.



"Je ne vois vraiment pas pourquoi il quitterait (le gouvernement), ça ne me parait pas le scénario le plus sérieux".



"C'est vrai que Nicolas Hulot n'assistait pas à la restitution des Etats généraux de l'alimentation et de l'agriculture, mais c'était les Etats généraux de l'alimentation et de l'agriculture, et pas de l'écologie", a-t-il dit.



"Il y a par construction des tensions contradictoires, non pas entre les hommes, mais entre les ambitions qu'ils portent. On ne peut pas réussir la transition écologique en France dans tous les domaines sur un coup de baguette magique. La question du rythme et des parties prenantes est fondamentale", a-t-il affirmé.



