Hauts-de-Seine : la justice ordonne le démantèlement d'un bidonville rom

publié le 04/05/2017 à 18:38

L'expulsion de Roms d'un bidonville de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), installé depuis plusieurs mois sur un terrain appartenant à l'État, a été ordonné jeudi par le tribunal de grande instance de Nanterre. Dans une ordonnance dont l'AFP a obtenu copie, le tribunal a ordonné, "si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion" de ses occupants "à l'expiration d'un délai de quatre mois".



Le tribunal, qui se prononçait en référé,fait valoir le "caractère dangereux" de l'occupation des lieux à la fois pour les habitants eux-mêmes mais aussi pour les automobilistes, le bidonville étant installé entre deux voies rapides, à quelques mètres notamment d'une route nationale. Des élus de Gennevilliers, dont le maire communiste Patrice Leclerc, avaient bloqué il y a une semaine l'accès à cette route, la RN315, pour protester contre l'État qui, selon eux, ne "fait rien" depuis des mois. La préfecture des Hauts-de-Seine avait indiqué la semaine dernière "être dans l'attente de cette décision de justice pour pouvoir agir".

"La situation de danger dans laquelle se trouvent ces familles mérite une action rapide, plus courte que les quatre mois prescrits par le tribunal", a estimé le maire dans un communiqué. "Si, fin juin, le relogement n'est pas effectif et le bidonville pas supprimé, on rebloquera la RN315", a-t-il affirmé auprès de l'AFP. Le bidonville, sans accès à l'eau potable, abrite entre 100 et 200 personnes selon la municipalité, environ 80 selon la préfecture. Médecins du monde, l'une des rares associations à œuvrer régulièrement dans le campement, installé l'été dernier, dit avoir comptabilisé quelque 300 personnes originaires de Roumanie, pour moitié des enfants non-scolarisés.