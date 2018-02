Montpellier : des étudiants en chimie ont failli faire exploser leur école

publié le 07/02/2018 à 13:34

Des étudiants en chimie ont connu une belle frayeur lundi 5 février à Montpellier, dans le quartier des universités. L'École nationale supérieure de chimie a dû être évacuée en fin de journée en raison de la fuite d'un produit dangereux, rapporte le site d'informations locales e-metropolitain.fr.



Dans un laboratoire de l'école, des étudiants et un professeur procèdent à des exercices et à des manipulations. Mais vers 17 heures, une fuite de nitroglycérine, un produit très dangereux avec un risque d'explosion, sème la panique dans l'établissement. Rapidement alertés, les pompiers, accompagnés par des policiers de la Sécurité publique, se rendent sur place et procèdent à des évacuations.

Le dispositif est même complété par une équipe de démineurs de la Sécurité civile, qui écarte rapidement tout risque d'explosion. Heureusement pour le professeur et ses apprentis chimistes. C'est une erreur dans la composition de la formule testée dans le laboratoire qui a causé ce gros coup de stress...