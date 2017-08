Michel Mercier est-il protégé par le président du Sénat ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/08/2017 à 20:41

À peine nommé au Conseil constitutionnel, le sénateur du Rhône Michel Mercier est sous le coup d'une enquête judiciaire sur les conditions d'emploi de ses deux filles comme assistantes parlementaires au Sénat. Le Parquet National Financier a ouvert une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics" sur l'ancien garde des Sceaux, soupçonné d’avoir employé une de ses filles comme assistante au Sénat quand celle-ci était censée résider à Londres.



Ce matin, les policiers associés à ce Parquet Financier ont voulu mener une perquisition au Sénat. Mais ils se sont vu refuser l'entrée par le président de la Haute Assemblée Gérard Larcher. Ce dernier venait de nommer Michel Mercier au Conseil constitutionnel. La nomination parmi les "Sages" de Michel Mercier, en remplacement de Nicole Belloubet, devenue ministre de la Justice, avait été proposée par le président du Sénat Gérard Larcher (LR) et a été publiée jeudi au Journal officiel.

On refait le monde avec :

- Alexandre Malafaye président et fondateur du think tank Synopia

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine

- Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef à La Croix