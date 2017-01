L’affaire Christelle Bletry

REPLAY - Le 23 janvier s’ouvrira le procès de Pascal Jardin, accusé du viol et du meurtre il y a 20 ans de Christelle Bletry.

par Jacques Pradel publié le 16/01/2017 à 11:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'édito de Jacques Pradel



Dans une semaine, le 23 janvier, s’ouvrira devant la cour d’assises de Saône et Loire le procès de Pascal Jardin, accusé du viol et du meurtre il y a 20 ans de Christelle Bletry.



La jeune étudiante avait été retrouvée le 28 décembre 1996 sur le chemin de l’Etang d’Ocle à Blanzy, à 2 km de son domicile.



L’affaire restera non élucidée jusqu’en 2014, avec l’interpellation de Pascal Jardin, un ouvrier agricole de 58 ans, confondu par de nouvelles expertises ADN sur les vêtements de la victime.



Pascal Jardin avait reconnu les faits avant de se rétracter.

Nos invités

Me Corinne Herrmann, avocate au barreau de Paris, avocate avec Didier Seban de Marie-Rose Bletry, la mère de Christelle Bletry. Ils sont également les avocats des autres familles des "disparues de l'A6", Pauline Ringenbach, ancienne journaliste à France 3 Bourgogne, aujourd'hui à France Info (TV), Bernard Hommey, président de l'association Christelle.

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.