publié le 23/02/2017 à 07:20

Ce jeudi 23 février, météo France annonce une perturbation venues des Îles Britanniques et provoquant un fort coup de vent demandant une vigilance particulière. Les forces de vent prévues pourraient occasionner quelques dégâts. Le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme sont ainsi placés en vigilance orange vent violent et on observe dès le matin des précipitations faibles et éparses et des rafales de vent de sud-ouest de l'ordre de 60 à 70 km/h, temporairement 80 km/h.





À partir de la fin de matinée de ce jeudi, le vent de sud-ouest va ainsi se renforcer pour atteindre dans l'intérieur des terres 90 à 110 km/h en rafales. Les rafales seront plus marquées sur la côte exposée du Pas-de-Calais où elles seront comprises entre 100 et 120 km/h. Météo France indique que l'alerte devrait prendre fin aux environs de 20h.

Alerte vent violent le 23 février 2017