publié le 23/02/2017 à 05:54

Le temps de ce jeudi 23 février sera pluvieux avec des vents violents sur une grande partie du pays, selon Météo-France. Le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange "vent" pour la journée de jeudi de 10H00 à 16H00.



Les nuages en début de journée précéderont de faibles pluies ou bruines près de la Manche et des frontières du nord, accompagnées d'un vent de sud-ouest qui soufflera en rafales jusqu'à 70 km/h, localement 80 km/h. Le vent se renforcera près de la Manche tandis que des pluies plus marquées et régulières gagneront la Bretagne et les Hauts-de-France.



À la mi-journée, sur le nord-ouest des Hauts-de-France, le vent de sud-ouest soufflera en rafales jusqu'à 90 à 100 km/h dans les terres, temporairement 110 km/h. Sur le littoral du Pas-de-Calais, les rafales pourront atteindre 110 à 120 km/h, voire plus sur les caps exposés. De la Bretagne et la Normandie à l’Île-de-France et Champagne-Ardenne, le vent soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h.



L'après-midi, les nuages se décaleront vers le sud et l'est de l'hexagone, le passage pluvieux balaiera les régions entre Pays de la Loire, Poitou-Charentes et les frontières du nord, accompagné de vent jusqu'à 60 à 80 km/h, tandis qu'un temps plus variable avec des éclaircies et quelques averses s'installera près de la Manche.



En soirée et la nuit suivante, le temps perturbé gagnera l'Aquitaine, l'Alsace, la Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes, avec des chutes de neige à partir de 1.000 mètres sur les Vosges, 1.300 mètres sur le Massif central et le Jura, 1.300 à 1.500 mètres sur les Alpes du Nord.





Sur la moitié sud-est du pays, des Pyrénées aux frontières de l'Est et à la Méditerranée, hormis des nuages bas près du littoral corse et de Paca, des brouillards matinaux en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne et Val-de-Saône, la journée s'annonce agréable et ensoleillée dans une ambiance très douce.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés de la Bretagne aux Pays de la Loire jusqu'aux frontières du nord, entre 1 et 8 degrés ailleurs.



Les maximales iront de 9 à 13 degrés de la Bretagne et Pays de la Loire jusqu'aux frontières du nord, elles atteindront 14 à 19 degrés ailleurs, jusqu'à 20 à 21 dans le Sud-Est.