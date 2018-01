Météo en France : les prévisions du dimanche 7 janvier 2018

publié le 07/01/2018 à 07:02

Le temps de ce dimanche sera très perturbé sur le sud et l'ouest du pays, annonce Météo France.



Sur le Languedoc-Roussillon, et jusqu'au nord-est de Midi-Pyrénées, la journée sera très instable, les pluies seront durables et souvent soutenues, en particulier du Roussillon à l'Hérault, où elles seront parfois orageuses et pourront donner des cumuls importants.

Des Pyrénées à la Manche et du bassin parisien à la frontière belge, le temps sera très nuageux, avec des pluies passagères, parfois marquées dans le Nord-Ouest le matin.

Des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, la neige pourra même se mêler temporairement à la pluie en début de journée et matinée.

Sur le Sud-Ouest en revanche, les pluies seront plus faibles et éparses, avec un peu de neige à partir de 1.400 m sur la chaîne pyrénéenne, puis quelques éclaircies possibles l'après-midi vers les Pyrénées.



Sur le tiers est du pays, le temps sera plus sec, notamment sur le Nord-Est, mais souvent bien nuageux. Cependant sur l'est de la Corse quelques pluies faibles se produiront, et sur l'ouest de PACA, le temps finira par tourner à la pluie en fin d'après-midi.



Sur les Alpes frontalières, les chutes de neige s'intensifieront au cours de la journée à partir de 1.500 m d'altitude, parfois 1.200 m.



La bise de nord-est soufflera assez fort sur le nord-ouest du pays avec des pointes à 80/100 km/h sur le littoral de la Manche.



En bordure de la Méditerranée, le vent d'est se renforcera avec des rafales jusqu'à 80 à 90 km/h.



Les minimales seront comprises entre 1 et 7 degrés en général, 9 à 13 près de la Méditerranée.

Côté températures

Les maximales seront assez froides sur le nord du pays avec à peine 3 à 8 degrés sous un vent de nord-est bien frais. Du sud de la Loire à l'Alsace, elles atteindront 7 à 12 degrés, 12 à 16 près de la Méditerranée, 16 à 18 en Corse.