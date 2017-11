Météo en France : les prévisions du dimanche 12 novembre 2017

publié le 12/11/2017 à 07:22

En ce dimanche 12 novembre, la France connaîtra un temps gris et pluvieux le matin pratiquement partout, à l'exception des régions méditerranéennes, avec des précipitations plus fortes au nord de la Seine, soutenues l'après-midi sur la façade Est, selon Météo-France. De la Basse Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire au Centre et l’Île-de-France jusqu'aux Alpes du Nord et l'Alsace, les pluies seront un peu moins fortes excepté sur les Vosges et le Jura où elle tomberont d'abondance. Il neigera au-dessus de 1.700 mètres.



Sur le Sud-Ouest, les précipitations prendront la forme de faibles ondées ou de bruines. Un vent d'ouest se fera sentir sur la moitié nord, en particulier le long des côtes de la Manche et sur le Centre et l’Île-de-France où il atteindra les 60 km/h. De la région PACA aux plaines du Languedoc-Roussillon ainsi qu'en Corse, le ciel restera dégagé mais la journée sera ventée. L'après-midi, on retrouvera la perturbation de Grand Est à Rhône-Alpes jusqu'à la Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées.

À l'arrière de la perturbation, un ciel variable se dessinera, porteur d'averses localement orageuses près des frontières du nord. La limite plus neige s'abaissera à 500 m. On attend 70 à 90 km/h de vent sur le Nord-Est, jusqu'à 100 à 110 km/h sur les crêtes vosgiennes. En fin d'après-midi, la perturbation s'atténuera et les averses gagneront le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté? et en soirée l'Auvergne Rhône-Alpes et le Limousin.



Mistral et tramontane souffleront toujours en leur domaine atteignant 70 à 90 km/h en pointe, voire 100 à 110 km/h en matinée sur le Roussillon. En soirée, le vent d'ouest se lèvera sur la Corse et sur les Alpes. On attend 90 à 110 km/h de vent en rafales sur l'Ile de Beauté et les crêtes alpines, jusqu'à 130 km/h sur le Cap Corse.

Les températures

Les températures minimales iront de 2 à 6 degrés sur le Nord-Est, 9 à 14 degrés sur le littoral méditerranéen, la Corse et le littoral aquitain, 6 à 11 degrés ailleurs. Les maximales seront comprises entre 6 et 12 degrés de l'Alsace et la Franche-Comté à la Basse Normandie et les Hauts-de-France, 16 à 20 degrés en Méditerranée et en Basse vallée du Rhône, 12 à 16 degrés ailleurs.