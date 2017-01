Météo France place la Corse en vigilance orange neige-verglas

La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont concernés par l’alerte de centre météorologique.

Crédit : JEFF PACHOUD / AFP Un paysage de neige et de verglas en France (illustration)

par Aymeric Parthonnaud publié le 14/01/2017 à 16:31

Alerte à la neige et au verglas sur l'Île de Beauté. Météo France a placé les deux départements de la Corse en vigilance orange à la neige et au verglas. Le début de l'événement est prévu demain, dimanche 15 janvier 2017 à 00h00. Il devrait prendre fin le même jour à 21h00. "Les premières chutes de neige sont attendues sur le nord et l'est de l'île au-dessus de 600-700m., prévient Météo France. Dès dimanche matin ces chutes de neige vont s'étendre à une grande partie est de l'île et la limite pluie-neige s'abaisse vers 300-400m. Elles s'atténuent dans l'après-midi de dimanche.

Les quantités attendues atteindront 5 à 10 cm à 300-400m, 10 à 20 cm localement 30 à 40 cm au-dessus de 600m. Cet épisode neigeux sera suivi les jours suivants de nouvelle chutes de neige à basse altitude."



Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendus. Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés. Quelques dégâts peuvent aussi affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.