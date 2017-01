Météo en France : les prévisions du samedi 21 janvier

REPLAY - Le temps de ce samedi 21 janvier sera toujours marqué par du froid mais également un bel ensoleillement sur la majeure partie du pays.

par Valérie Quintin , Avec AFP publié le 21/01/2017 à 07:09

Il fera toujours froid ce samedi 21 janvier au lever du jour, mais le soleil restera bien généreux sur la majeure partie du pays, selon les prévisions de Météo France.



Des averses éparses, sous un ciel très nuageux, arroseront encore le Roussillon et la Corse. Il neigera faiblement sur les Pyrénées Orientales à partir de 800/1.000 m, et en Corse à partir de 1.000 m, puis 1.500 m en soirée. Sur le Languedoc et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), des nuageux élevés voileront temporairement le ciel. Sur la pointe Bretonne, on retrouvera aussi quelques passages nuageux. Le vent d'est à nord-est soufflera assez fort sur les côtes varoises et en en Corse. Il se renforcera en fin d'après-midi avec des rafales dépassant les 100 km/h. Les conditions se dégraderont en soirée et nuit suivante sur la Corse, avec des précipitations modérées et continues sur l'est de l'île, localement orageuses.



Les températures minimales varieront de -2 à - 7 degrés, plus froide sur le Nord-Est avec -7 à -11, et plus douces sur le littoral méditerranéen, avec 2 à 8 degrés. Les maximales, en hausse, s'échelonneront de 3 à 7 degrés sur la moitié nord, sauf sur le Nord-Est où on attend seulement 0 à 3 degrés; et de 7 à 14 degrés sur la moitié sud du pays.