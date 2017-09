publié le 13/09/2017 à 06:41

Gare aux averses. Dans une large moitié nord du pays, du bassin parisien aux frontières allemandes, de fortes pluies sont attendues dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 septembre. Face à l'arrivée de ce phénomène "sérieux", mais qui n'est pas considéré comme étant exceptionnel, Météo France a placé sept départements en vigilance orange "pluie-inondation". Sont concernés : Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57) et Seine-et-Marne (77). L'alerte est prévue pour être levée à 9 heures, jeudi matin.



"Sur l'épisode, on attend des cumuls remarquables, proches des cumuls observés sur tout un mois de septembre. Ils seront globalement compris, sur de vastes zones entre 40 et 60 mm, localement 60 à 80 mm", détaille l'organisme météorologique. Avant ces intempéries nocturnes, des "pluies intermittentes et faibles" étaient attendues.

Météo France livre plusieurs conseils de comportement à l'attention des populations des départements concernés : "Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez vigilants. Évitez, si possible, le réseau routier secondaire. Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les précautions d'usage. Soyez prudents face aux conditions de circulation pouvant être difficiles".

La carte de vigilance météo du 13 septembre (6h00) Crédit : Météo France