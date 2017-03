Météo France place 3 départements en vigilance orange "vent violent"

publié le 03/03/2017 à 07:19

Météo France a placé 3 départements français en vigilance orange "vent violent". Il s'agit de la Haute-Loire (43), la Loire (42) et le Rhône (69). Cet épisode de vent de sud très fort pouvant provoquer de violentes rafales devrait débuter ce vendredi 3 mars 2017 à partir de 14h et jusqu'au samedi 4 mars à midi.



"En cours de journée, le vent de sud se met en place sur le Massif central et il se renforcera nettement dès cet après-midi sur le relief, mais également en région de plaine en aval du Vivarais (est de la Haute Loire) et du Pilat, impactant l'agglomération de St Etienne, la vallée du Gier et le sud du département du Rhône", préviennent les météorologues. "Sur ces secteurs, on attend des rafales de 90 à 110 km/h, localement plus, entre cet après-midi et demain samedi à la mi-journée."



"Le vent de sud souffle également plus à l'ouest et au nord, notamment en altitude. Sur les monts du Forez, du Beaujolais, les rafales dépasseront également 100 km/h. Elles seront un peu moins violentes en plaine, mais atteindront tout de même 80 à 100 km/h, temporairement plus, sur le val d'Allier, la plaine du Forez et le val de Saône (agglomération lyonnaise incluse)", conclut Météo France.

Carte de vigilance de Météo France le 3 mars 2017