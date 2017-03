publié le 03/03/2017 à 05:19

Ce vendredi 3 mars, le temps sera perturbé par l'Ouest avec un net renforcement du vent sur le Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, le temps sera très nuageux et faiblement pluvieux sur le Nord-Ouest, notamment de la Bretagne à la Normandie avec un vent de sud jusqu'à 90 km/h en pointes sur le Finistère. Autour du golfe du Lion, le ciel sera également bien encombré avec des pluies faibles vers les Cévennes. Ailleurs, les nuages laisseront souvent percer de belles éclaircies.



Dans l'après-midi, le temps se dégradera et deviendra instable avec des averses parfois orageuses de la Bretagne et de la Basse-Normandie à l'Aquitaine. Les entrées maritimes se maintiendront sur le pourtour méditerranéen ainsi que les pluies sur les Cévennes. Le ciel sera voilé mais restera plus lumineux sur les autres régions.

Le vent de sud va se renforcer sur les Pyrénées, le Massif central et dans le domaine de l'Autan avec des rafales jusqu'à 90/100 km/h, voire 110 km/h sur la montagne noire. Dans le val de Saône, il avoisinera les 70 km/h dans l'après-midi.

Les températures

Le matin, les températures iront de 0 à 4 degrés dans l'Est et de 4 à 11 degrés ailleurs de l'intérieur vers les côtes.