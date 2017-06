Météo en France : les prévisions du dimanche 18 juin

publié le 18/06/2017 à 07:00

Ce temps ensoleillé et chaud se généralisera sans peine du sud jusqu'aux frontières du nord. Quelques bourgeonnements se développeront l'après-midi sur le relief des Alpes et corse.



Tramontane et mistral faibliront. Mais le vent de secteur Est restera sensible en matinée entre Corse et Côte d'Azur. Les rafales approcheront parfois 60 ou 70 km/h sur les caps de l'île et sur le littoral provençal. Un petit vent d'Autan s'installera dans son domaine au cours de la journée.

Les températures poursuivront leur hausse. Le matin, sans excès, il fera 13 à 18 degrés du nord au sud, déjà 19 à 23 autour de la Méditerranée. L'après-midi, les températures atteignent 24 à 28 degrés sur les côtes de Manche, mais on dépassera souvent les 30 degrés ailleurs avec 30 à 32 degrés en général, jusqu'à 33 à 35 dans l'intérieur de la Provence et en vallée du Rhône, 34 à 35 du sud des Pays de la Loire aux plaines du Sud-Ouest.