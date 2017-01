Les huit départements d'Île-de-France s'ajoutent à la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, déjà concernées par une alerte diffusée samedi 14 janvier.

Crédit : JEFF PACHOUD / AFP Un paysage de neige et de verglas en France (illustration)

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 15/01/2017 à 06:47

Météo France a placé Paris et sa banlieue en vigilance orange neige et verglas, dimanche 15 janvier. Ces huit départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise) s'ajoutent à la Corse-du-Sud et la Haute-Corse déjà concernées par une alerte diffusée samedi.



"Une perturbation est attendue en fin d'après-midi" dimanche sur l'Île-de-France. "Elle gagnera l'ensemble de la région avant la nuit et sera accompagnée de faibles chutes de neige" avec des hauteurs de 1 à 3 cm, précise Météo France dans son bulletin de 6h.



En Corse, les quantités de neige atteindront de 5 à 15 cm à 300-400 m d'altitude et 30 à 40 cm au-dessus de 600 m. Samedi 14 janvier, des chutes de neige ont affecté le quart nord-est du pays mais les conséquences les plus dramatiques de cette offensive du froid ont été enregistrées dans les Pyrénées, où une avalanche a fait un mort.