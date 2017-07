publié le 21/07/2017 à 07:00

Le temps de ce vendredi 21 juillet sera généralement mitigé et instable, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, le ciel sera déjà assez encombré du Sud-Ouest aux régions de l'Est avec déjà des averses sur les Pyrénées. Ces pluies progresseront vers le Massif central en matinée, puis vers l'Alsace, Rhône-Alpes et la Provence l'après-midi en prenant un caractère localement orageux, surtout sur le relief, mais pouvant déborder en vallée du Rhône.



Sur le nord-ouest du pays, une nouvelle dégradation arrivera en matinée, sous forme d'un corps pluvio-instable sur l'ouest de la Bretagne à la mi-journée, gagnant vers les Pays de la Loire et le Cotentin l'après-midi. Cette dégradation pluvieuse et orageuse s'accompagnera d'un renforcement du vent de sud atteignant 70/80 km/h sur les côtes bretonnes.

Partout ailleurs, la journée s'annonce plus calme et plus ensoleillée, avec également de belles éclaircies entre le littoral du Roussillon et la basse vallée du Rhône.

Les températures

Les températures matinales varieront entre 12 et 17 degrés en général, 16 à 21 de l'Alsace au pourtour méditerranéen. Les maximales atteindront 20 à 27 degrés sur une large moitié ouest du pays, 27 à 30 degrés sur les régions de l'Est, 31 vers le delta du Rhône et la Corse.