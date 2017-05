Météo en France : les prévisions du samedi 13 mai

publié le 13/05/2017 à 06:42

Au lever du jour, le ciel restera souvent bien nuageux, avec des averses résiduelles du Sud-Ouest au Nord-Est, et quelques averses éparses en Normandie et dans les Hauts-de-France. En fin de matinée et surtout dans l'après-midi, les averses se réactiveront et prendront un caractère orageux du Massif central aux Alpes et au Nord-Est, plus localement aux pieds des Pyrénées. De la grêle pourra même tomber par endroits.



Les averses resteront fréquentes en Haute-Normandie et sur le Nord du pays l'après-midi, mais deviendront de plus en plus éparses sur une grande moitié Ouest avec le développement de belles éclaircies. Le temps restera sec sur le pourtour méditerranéen, avec temporairement des entrées maritimes chargeant le ciel.

En fin de journée, une nouvelle perturbation abordera la Bretagne, accompagnée de pluies faibles et d'un petit renforcement du vent de sud à sud-ouest sur la pointe bretonne. Les températures minimales iront de 8 à 12 degrés, et les maximales de 17 à 22 degrés, localement 22 à 24 degrés en Corse.