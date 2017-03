publié le 15/03/2017 à 05:57

Le temps de ce mercredi 15 mars sera gris et nuageux dans le nord, ensoleillé dans le sud, avec des températures printanières généralisées, selon Météo-France. De la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'aux frontières du Nord, la matinée sera grise, de nombreux nuages bas, parfois doublés de brouillard, couvriront le ciel.



Au sud de la Loire et près des frontières du Nord, la couverture nuageuse se morcellera et on appréciera le retour de larges éclaircies l'après-midi. En revanche, de la Bretagne à la région parisienne et à la Normandie, les nuages resteront plus compacts, laissant juste apparaître quelques coins de ciel bleu.

Sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, les nuages bas ou brouillards seront nombreux en début de journée et se dissiperont parfois lentement. Ailleurs, les grisailles seront plus localisées, vers les vallées d'Auvergne et les vallées de l'Est, et moins tenaces, le soleil s'imposera rapidement en matinée. L'après-midi, le beau temps s'installera partout dans une ambiance printanière. Le mistral atteindra encore 60 km/h le matin en vallée du Rhône puis se calmera.

Les températures

Il fera encore un peu frais le matin du Nord-Est au Berry et au Massif central, avec 1 à 3 degrés et localement de petites gelées. Il fera 3 à 8 degrés ailleurs, 8 à 11 sur les côtes méditerranéennes.



Les températures maximales afficheront 16 à 22 sur la moitié sud, 13 à 18 sur la moitié nord, localement 12 sur les côtes de Manche.