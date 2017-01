Le temps mardi 10 janvier sera perturbé, avec beaucoup de neige sur les Pyrénées.

10/01/2017

Mardi 10 janvier, le temps sera perturbé sur l'Hexagone, avec de la neige sur la Lorraine et la Franche-Comté, ainsi que sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, annonce Météo France. Le matin, une perturbation s'étirera du sud-ouest au nord-est du pays. Il neigera en plaine sur la Lorraine et Franche-Comté - quelques centimètres qui tiendront au sol - et à partir de 500-600 mètres sur les Alpes et le Massif central. Ces précipitations s'estomperont l'après-midi du sud-ouest au nord-est du pays, excepté en montagne.



Sur les Pyrénées, la limite pluie-neige s'abaissera vers 1.000 mètres. Les chutes sont modérées et durables, importantes en altitude sur les versants exposés à un vent de nord-ouest très soutenu. On attend 20 à 50 centimètres de neige fraîche sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, localement jusqu'à 80 cm à l'ouest.



Sur le sud-est, mistral et tramontane souffleront encore assez fort. Le ciel sera très nuageux le matin, un peu plus lumineux l'après-midi, sauf sur les Var et les Alpes-Maritimes, où des averses circuleront. Le ciel sera également mitigé en Corse, avec des ondées sur le relief.



Sur le nord et l'ouest de l'Hexagone, le ciel alternera entre nombreux nuages et courtes éclaircies, avec quelques averses près de la Manche. Le ciel se couvrira l'après-midi en Bretagne, avec du crachin et un vent de nord-ouest modéré.

Les températures

Les températures seront globalement stationnaires. Les minimales iront de 2 à 3 degrés en général sur la moitié est et sur le sud-ouest, de 3 à 7 sur la façade océanique. Les maximales varieront de 6 à 12 degrés sur la moitié ouest et au bord de la Méditerranée, et de 1 à 6 sur la moitié est.