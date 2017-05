publié le 15/05/2017 à 05:58

Des nuages couvriront ce lundi 15 mai le nord-ouest et le nord du pays, tandis que le temps s'améliorera ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Le Nord-Ouest et le Nord seront concernés par une nouvelle perturbation peu active. Le matin, de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, le temps sera couvert et un passage pluvieux circulera avant une accalmie vers la mi-journée.



L'après-midi, les pluies seront plus éparses et se limiteront aux régions proches de la Manche, tandis que le ciel deviendra plus lumineux des Pays de la Loire jusqu'à la frontière belge.

Sur le reste du pays, le temps sera de plus en plus agréable et doux, bien ensoleillé dès le matin sur le Sud-Ouest et le pourtour du golfe du Lion. Sur l'Est, les brouillards ou nuages seront encore assez nombreux le matin, avec quelques ondées possibles sur le relief. Ils feront peu à peu place à un ciel d'abord voilé, puis à un franc soleil en fin d'après-midi.

Les températures

Les températures minimales varieront de 7 à 11 degrés sur les deux tiers nord du pays et s'échelonneront de 9 à 15 degrés sur le Sud.



Les maximales, en hausse, afficheront 17 à 22 degrés de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France et au Nord-Est, de 22 à 25 degrés sur le Centre, Rhône-Alpes et les bords de la Méditerranée. Elles atteindront 24 à 29 degrés ailleurs, localement 30 en Aquitaine.